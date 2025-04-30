seo.addblock
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Промокоды
  2. Сайты по категориям
  3. Еда
  4. Кофе, чай и доп. оборудование
  5. Кантата

Купоны на скидку «Кантата» в Беларуси

Нравится

Активные купоны и промокоды «Кантата» апрель - май 2025 в Беларуси

Товары месяца! Чай, кофе, шоколад и остальной ассортимент с выгодой 10%!

Открыть купон
Открыть купон

Эксклюзив! -15% на кофе, шоколад, орехи и другие товары Torrefacto по коду!

Все промокоды Torrefacto (11)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код

Дисконтная программа: скидки до 20% на всю продукцию!

Открыть купон
Открыть купон

Скидка 5% при регистрации в мобильном приложении! (iOS)

Открыть купон
Открыть купон

Скидка 5% при регистрации в мобильном приложении! (Android)

Открыть купон
Открыть купон

Кофе и чай со скидкой 10% по промокоду!

Все промокоды Tasty Coffee (11)
Все промокоды
tad Показать код
tad Показать код

Дополнительная скидка 5% в день рождения!

Открыть купон
Открыть купон

Популярный восточный шоколадный десерт всего от 497 рублей!

Открыть купон
Открыть купон

Все акции, скидки и промокоды «Кантата» – в одном месте!

Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «Кантата» в Беларуси

-10% по промокоду на масла и другие продукты собственного производства!

Все промокоды Трава (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

Tasty Coffee
Tasty Coffee
Torrefacto
Torrefacto

Магазин «Кантата»

Перейти на сайт Предложить купон
В интернет-магазине shop.cantata.ru представлен восхитительный ассортимент вкусного кофе и чая с различными добавками. Истинным гурманам наверняка придутся по вкусу также аппетитные десерты, шоколад ручной работы, креативные подарочные наборы. Хотите сделать близкому человеку уникальный сюрприз? Закажите индивидуальный презент! В каталогах постоянно появляются ароматные и вкусные новинки, которые вам непременно захочется продегустировать. Не забывайте о регулярных акциях и специальных предложениях для клиентов. Промокоды и купоны на скидку «Кантата» за апрель - май 2025 года в Беларуси – это ваши гарантированные бонусы! Не упустите возможность сэкономить при заказе аппетитной продукции и соблазнительных подарков. Просто активируйте коды в течение указанного периода времени.
Поле для ввода промокода расположено в «Корзине» под списком товаров.
ООО «Кофейная Кантата»
123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д. 5А
+7 (495) 727-08-04
otziv@cantata.ru
https://www.cantata.ru
Telegram-группа
Страница VK
Оплата в Кантата
Наличные
В кредит
Безналичный расчёт
Банковские карты
- VISA
- MasterCard
- Мир
Подарочный сертификат
Кантата доставка
Самовывоз
Курьерская
Почта России
Постаматы
- Boxberry
СДЭК

Отзывы покупателей

Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Баннер для теста