Увлекаюсь давно компьютерными играми. Совместно с друзьями даже объединились в команду. Если кто-то знаком с компьютерными играми, то знают что к компьютерным девайсам (будь то джойстик, клавиатура, мышка) очень быстро привыкаешь. Они должны быть эргономичными, потому что при длительной игре ни раз сам испытывал боль в кистях и дискомфорт. К таким неудачным компьютерным устройствам привыкнуть невозможно и это пагубно отразится на процессе и результативности игры. Поэтому игровое оборудование мы покупаем в этом специализированном магазине. Магазин крайне узко направлен и торгует геймерскими девайсами. Так как покупаем всё только у них, нам даже предоставляют скидки как постоянным покупателям. За что магазину только плюс и наша благодарность. Качество товара отменное, у нас ни разу не было никакого брака и возврата.

Стас

Стас 06.06.2017