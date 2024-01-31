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Промокоды и купоны 4Frag в Беларуси

Активные купоны и промокоды 4Frag январь 2024

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Отзывы покупателей

Увлекаюсь давно компьютерными играми. Совместно с друзьями даже объединились в команду. Если кто-то знаком с компьютерными играми, то знают что к компьютерным девайсам (будь то джойстик, клавиатура, мышка) очень быстро привыкаешь. Они должны быть эргономичными, потому что при длительной игре ни раз сам испытывал боль в кистях и дискомфорт. К таким неудачным компьютерным устройствам привыкнуть невозможно и это пагубно отразится на процессе и результативности игры. Поэтому игровое оборудование мы покупаем в этом специализированном магазине. Магазин крайне узко направлен и торгует геймерскими девайсами. Так как покупаем всё только у них, нам даже предоставляют скидки как постоянным покупателям. За что магазину только плюс и наша благодарность. Качество товара отменное, у нас ни разу не было никакого брака и возврата.

  • Стас
  • 06.06.2017

Киберспортивный магазин 4FRAG, стал окончательным моим выбором. Их рабочий подход полностью удовлетворяет мою подробность. За длительное время сотрудничества, были проблемы с некоторыми устройствами. Полный выход из строя и поломки микрофонов на наушниках. Ребята с 4FRAG срабатывают оперативно, забирают на гарантийный ремонт или на обмен. Разнообразные акции и распродажи радуют приятными сюрпризами. В целом магазин очень достойный, товары интересные для простых пользователей и профессионалов. Ценят клиентов. Если ищете что-то неординарное, не такое как у всех, любите комфорт и многозадачность – рекомендую 4FRAG.ru – магазин справится с любыми капризами клиентов.

  • Tair
  • 20.08.2016
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