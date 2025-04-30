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Промокоды Once Human в Беларуси

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Магазин Once Human

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Динамичный сурвайвл-шутер с элементами мистики и постапокалипсиса затянет тебя надолго. Проходи сценарий с друзьями или в одиночку, а получить приятный бонус уже на старте тебе позволят наши коды Once Human за апрель - май 2025 года в Беларуси. Окунись в просторный открытый мир, полный монстров, сокровищ и таких же, как ты, выживших. Мутанты бродят по миру, уничтожай их, развивай свои способности и используй для усиления. Объединяйся с игроками по всему земному шару, чтобы выкашивать орды врагов и создавать большую коммуну. А актуальные промокоды Once Human отлично помогут на первых порах. Скачивай игру бесплатно с любого удобного маркетплейса и наслаждайся обустройством своего дома-форта в суровом мире монстров. В игре постоянно появляется все больше контента и разнообразных событий, так что скучать не придется! Вводи действующие коды OnceHuman с нашей страницы в специальное окно и лови необходимые ресурсы!
Поле для ввода промокода доступно в главном меню: нужно перейти в «Магазин событий» –> «События», далее необходимо нажать на кнопку «Х» (в правом нижнем углу экрана).
NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd.
128 Beach Road, #19-01, Guoco MidTown, Singapore.
https://www.oncehuman.game/
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