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Промокоды Figure story в Беларуси

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Магазин Figure Story

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Попробуй себя в отличной IDLE RPG, погрузись в мир оживших коллекционных игрушек, разгадывай тайны их общества и наслаждайся удивительным сюжетом, прекрасной графикой и яркими звуковыми эффектами! А промокоды Figure Story за апрель - май 2025 года позволят тебе получить дополнительные преимущества! Собери идеальную команду, комбинируя способности героев, а также управляй фигурками самостоятельно или веди бой в автоматическом режиме. Тебе доступно 6 разных классов – от танков, подходящих для ближнего боя до стрелков и магов. Открывай уникальные скины, украшай свою комнату и персонажей – это поможет усилить твоих героев. Вводи коды Figure Story, чтобы не тратиться на внутриигровые улучшения! Развитие истории и игровые события зависят только от тебя и твоих решений. Даже когда ты не находишься в игре, твои персонажи будут зарабатывать полезные вещи. Активируй промокод Figure Story и получай в подарок валюту и нужные предметы.
Поле для ввода промокода расположено в настройках игры, в пункте «Промокод».
ESPRIT GAMES LLC
Arch. Makariou III, 172, MELFORD TOWER, 1st floor, Flat/Office 106, 3027, Limassol, Cyprus.
support@espritgames.ru
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