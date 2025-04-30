Промокоды «Бери заряд» в Беларуси
Активные купоны и промокоды «Бери Заряд» апрель - май 2025 в Беларуси
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Магазин «Бери Заряд»
«Бери Заряд!» – сервис аренды зарядных устройств. Установи приложение на смартфон, выбирай ближайший фирменный автомат и возьми в нем заряженный powerbank со всеми типами разъемов! Вернуть гаджет можно в любое удобное время. Процесс оформления займет не больше одной минуты! Услуга доступна во многих крупных российских городах. Пользователи могут выбрать среди сотен автоматов: они расположены в торговых и деловых центрах, отелях, кафе, ресторанах и транспортных узлах. Теперь тебе не придется носить с собой адаптеры и тратить минуты на поиск розеток! Применяй промокоды «Бери Заряд» за апрель - май 2025 года в Беларуси и экономь деньги при оплате! В нашем электронном каталоге ты найдешь список всех действующих акций. Ищи оптимальное предложение и активируй его, чтобы получить существенную скидку или приятный бонус!
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ООО «Технологии нашего времени»
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 69, корп. 2, пом. 49, комната 123
+375 33 655-56-78
info@berizaryad.ru
https://berizaryad.by/
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Оплата в Бери Заряд
Безналичный расчёт
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