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Промокоды Прием в Беларуси

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Активные купоны и промокоды «Прием» апрель - май 2025 в Беларуси

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Магазин «Прием»

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«Прием» – сервис доставки полезных готовых блюд. Тебя приятно порадуют разнообразные и сбалансированные завтраки, обеды и ужины, приготовленные по традиционным рецептам из свежих ингредиентов! Компания сотрудничает с российскими фермерскими хозяйствами и тщательно соблюдает условия хранения и транспортировки продуктов. Заказы доставляются в герметичных контейнерах, которые можно разогревать в микроволновой печи. Курьеры привозят товары дважды в неделю в установленное время. У тебя есть возможность оплатить покупку наличными деньгами или пластиковой картой. Менеджеры фирмы помогут оформить заявку по телефону, на сайте или в социальных сетях. На этой странице опубликованы промокоды «Прием» за апрель - май 2025 года в Беларуси. Пользуйся специальными предложениями, чтобы сэкономить деньги при оплате! Выбирай подходящую акцию и активируй скидки и бонусы!
Поле для ввода промокода расположено в «Корзине» справа внизу под итоговой стоимостью заказа.
ООО «Фудбайтс»
220114, г.Минск, ул. Макаенка, д. 12 Г, пом. 257
+375 (17) 388-00-20
info@priem.by
https://priem.by/
Страница VK
Оплата в Прием
Безналичный расчёт
Банковские карты
- VISA
- MasterCard
- Мир
Прием доставка
Курьерская

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