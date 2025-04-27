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Промокоды «ХК Сочи» в Беларуси

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Магазин «ХК Сочи»

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«ХК Сочи» в Беларуси рад видеть новых и старых болельщиков, а также будущих хоккеистов. Здесь ты найдешь всю информацию о клубе, его истории и людях, в ней участвующих. Следи за новостями, просматривай статистику по игрокам, добавляй классные стикеры с леопардом и используй в соцсетях, будь вовлечен в жизнь любимого клуба. Познакомься с командой, тренерами, всем персоналом и талисманом прямо в специальном разделе. В календаре игр указаны все предстоящие матчи, на которые здесь же можно приобрести билеты, а еще лучше – абонементы. К приобретению представлен большой ассортимент продукции для фанатов с атрибутикой: разнообразная одежда и аксессуары. Также вступай в программу лояльности, чтобы совершать покупки выгоднее. Команда нуждается в твоей поддержке. Забирай и активируй промокоды «ХК Сочи» за апрель - май 2025 года, покупай билеты и фанатские вещи по приятной цене, приходи на игру, приводи друзей и болей за своих.
Поле для ввода промокода расположено на странице оформления заказа в разделе «Атрибутика», а также на этапе покупки билетов.
АНО «СК «Кубань-Регион»
354000, г. Сочи, ул. Воровского, д. 19
shop@hcsochi.ru
https://www.hcsochi.ru
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