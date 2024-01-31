Weleda – легендарный производитель эффективных косметических препаратов для ухода за волосами, полостью рта, кожей лица и тела. Продукция создается из целебных природных ингредиентов. В ее составе отсутствуют парабены и сульфаты. Растения и травы выращиваются в собственных лекарственных садах бренда. В разработке новых продуктов участвуют врачи и фармацевты. Интересно, что компания выпускает отдельные серии косметики для детей и будущих мам. В фирменном магазине также продаются недорогие подарочные наборы в элегантной упаковке. Вместе со своим заказом вы получите бесплатные пробники последних новинок. Побалуйте себя изысканным уходом без ощутимых вложений! Внизу данной страницы периодически размещаются свежие купоны на скидку и промокоды Weleda («Веледа») за январь 2024 года в Беларуси. Активируйте их как можно скорее, чтобы сэкономить на покупке сертифицированной органической косметики.

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