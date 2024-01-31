Обновленная версия космической стратегии StarCraft легендарного разработчика Blizzard Games понравится всем любителям научной фантастики. Игровые расы – терраны, зерги и протоссы – обладают уникальными особенностями и владеют особыми боевыми приемами. Выбирайте персонажа, который перевернет ход истории межгалактических сражений! Базовым пакетом опций геймеры могут пользоваться абсолютно бесплатно. Премиум-аккаунт дает целый ряд преимуществ: редкие предметы, возможность облачного сохранения, переработанные видеоролики, подбор противников, доступ к высококачественной графике, мультиязычному геймплею и рейтингам победителей. Получить скидки на подписку вам помогут фирменные купоны. Хотите получить секретные артефакты, дарующие могущество? Активируйте промокоды (codes) «Стар Крафт» за январь 2024 года в Беларуси. Если внизу данной страницы не нашлось подходящего спецпредложения, обязательно загляните к нам через некоторое время.

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