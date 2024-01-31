Skype долгие годы занимает первую позицию в рейтинге коммуникационных компьютерных программ и мобильных приложений. Голосовые и видеозвонки, онлайн-конференции и групповые чаты, отправка текстовых и графических сообщений, экранные презентации, демонстрация субтитров и запись разговоров – это лишь некоторые возможности популярного сервиса. Базовые услуги предоставляются пользователям бесплатно, а вот международные звонки на городские и сотовые телефоны платные. Снизить стоимость подписки помогут секретные ваучеры и бонусные коды (codes). Интересно, что новым клиентам доступен льготный пробный период. Активируйте ваучеры «Скайп» за январь 2024 года в Беларуси, если хотите пользоваться всеми опциями программы без доплаты. Просто скопируйте номер купона и примените его. Список эксклюзивных промокодов постоянно меняется – успейте воспользоваться понравившимся предложением в указанный срок!

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