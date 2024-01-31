Промокоды Skype в Беларуси
Активные купоны и промокоды Skype январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на Skype
Не нашел промокод?Получить первым
Отзывы покупателей
Довольно "тяжелое" приложение, грузится очень медленно, качество связи - не всегда самое лучшее. Из плюсов - понятный интерфейс, в нем разбирается даже бабушка :) Поэтому для меня Скайп - отличный канал для связи с родственниками из другой страны, которые не очень "дружат" с интернетом)
- Яна
- 28.03.2017
Мы с родственниками живем в разных странах и постоянно пользуемся скайпом уже довольно долгое время. Программа хорошо помогает экономить на звонках, есть возможность общаться по видеосвязи, есть мобильное приложение - можно оставаться на связи, где бы ни находился. Из недостатков, пожалуй, иногда качество связи не оч и медленно загружается само приложение
- Алёна
- 26.12.2015
Добавить отзыв