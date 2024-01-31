«Сады России» – это не просто очередной интернет-магазин, это научно-производственное объединение. Сначала это был небольшой семейный кооператив, который перерос в крупную международную компанию. Вот уже 30 лет они занимаются обеспечением садоводов-любителей новейшими достижениями селекции. Здесь ты можешь купить растения и семена на любой вкус. К каждому виду на сайте указаны рекомендации по посадке и уходу. Помимо семян можно приобрести сопутствующие товары: инструменты, книги, удобрения. В магазине также продаются ароматные чаи. Доставка заказов на определенную сумму осуществляется бесплатно. Благодаря промокодам для магазина «Сад и огород» можно хорошо сэкономить. Посылки тщательно упаковываются, так что саженцы доедут целыми в самый дальний уголок страны или даже заграницу. Используй купоны и промокоды «Сады России» (sad-i-ogorod.ru) за январь 2024 года в Беларуси для выгодных покупок! Получи качественные сорта растений по привлекательной цене.

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