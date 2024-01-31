Бренд «Простоквашино» предлагает натуральную молочную продукцию. Это пастеризованное молоко, сметана, твердый сыр, йогурты, творог, сырки в шоколаде и сливочное масло. У гурманов есть возможность вступить в онлайн-клуб и накапливать баллы за каждую покупку фирменных товаров. Заработанные бонусы можно обменивать на различные подарки: блокноты, посуду, кухонные весы и аксессуары, праздничные украшения, сумки-холодильники, рюкзаки, сертификаты магазинов-партнеров. Кроме того, компания часто проводит заманчивые акции. Любите сюрпризы? Получайте дополнительные баллы и наслаждайтесь приятными подарками с нашими эксклюзивными кодами и промокодами prostokvashino.by («Простоквашино.бай») за январь 2024 года в Беларуси. Чтобы не пропустить самые выгодные предложения, подписывайтесь на электронную рассылку.

Подробнее Скрыть