Промокоды на скидку Next в Беларуси
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Отзывы покупателей
Уау! Неожиданно! Сама себе не верю! Только что забрала крутейший куртон «Пилот» о котором так мечтала. Даже в ступоре пока что нахожусь: а что, и так можно было? Оформила тут, благодаря Черной Пятнице, получила скидку и промокод, и вся покупка оказалась совсем дешевой. Ждала какого-то подвоха. Но подвоха-то не было! И цвет, и качество то что надо. Или мы привыкли, что нас все время должны дурить, что такие недоверчивые стали? Но тут-то все по-честному, я в приятном шоке!
- Алина
- 28.11.2017
Могу сказать одно: здесь качественная одежда по доступной цене! Очень довольна заказом. Отличный пошив одежды, приятный телу материал, видно сразу что модели оригинальные, никакого брака. Особых проблем с совершением заказа у меня не возникло. Купила мужу отличный пиджак премиум-класса! Советую.
- Русалочка
- 17.01.2015
Решила заказать себе пару кофточек и юбку на сайте магазина Некст. Мои вещички пришли довольно быстро, сразу видно что это качественная одежда, а не какой-то шерпотреб!) Цены оказались вполне приемлемыми, никаких нареканий нет. В следующий раз хочу попробовать заказать детскую одежду, надеюсь она окажется такого же хорошего качества.
- Нина
- 15.11.2014