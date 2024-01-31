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Промокоды La Roche-Posay в Беларуси

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Отзывы покупателей

Пользуюсь этой косметикой довольно долгое время. Довольно качественная косметика и подходит моей коже замечательно:) По качеству разницы меду ней и люксовой не заметила, а вот стоит дешевле:) Приятные по консистенции товары,не липкие, без лишней "химии"в составе, есть выбор для разных типов кожи и различных проблем. Так что рекомендую эту марку:)

  • Евгения
  • 16.10.2015
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