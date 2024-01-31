Купоны на скидку «ИнОптика» в Беларуси

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Отзывы покупателей

Доставка: 5 баллов! Цены на линзы приятные, заказываю теперь только у вас. Юлия

Юлия 13.11.2018

Отличный магазин! Не первый год заказываю в нем линзы. Здорово, что есть доставка курьером. Хоть на работу привезут, хоть домой. Последний раз забыла указать диоптрии линз, так позвонила оператор и поправила заказ. Ещё и доставка в этот же день. Курьер правда немного задерживался, но мне снова позвонила оператор и предупредила. Я полностью довольна. Спасибо за ваш сервис! Марго

Марго 15.10.2018

Удобный интернет-магазин. Нашла просто «загуглив». Заказала ночью, на утро позвонил вежливый оператор подтвердить заказ. Доставили без опозданий. Доставка по городу – 50 рублей. Широкий выбор. Цены – дешевле, чем у конкурентов, которых я видела (а линзы покупаю уже лет 8). Сервис на отлично: статус заказа (заказ обработан, курьер назначен на такое-то время) и чеки приходят на e-mail. Анастасия

Анастасия 27.08.2018