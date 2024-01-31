Gamekit – это популярный сервис, позволяющий зарабатывать поинты и реализовывать их в различных играх. На сайте предлагаются всевозможные задания, выполняя которые вы будете получать определенное количество очков. Вам предстоит устанавливать приложения, ставить «лайки», посещать страницы других участников. Собрав достаточно поинтов, вы сможете обменять их на интересующие бонусы в любимых онлайн-играх: Counter-Strike, Dota 2, World of Warcraft. Создатели проекта гарантируют безопасность сотрудничества и отсутствие мошенничества. Подарочные коды «Геймкит» позволят вам получить еще больше баллов! Спешите воспользоваться акционными предложениями, чтобы побаловать себя новыми скинами, оружием и улучшениями без вложения реальных средств. Скидочные и подарочные коды, промокоды и купоны Gamekit за январь 2024 года в Беларуси действительны в течение указанного периода.

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