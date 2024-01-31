Промокоды и купоны ForOffice в Беларуси
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Отзывы покупателей
Менеджер перезвонил в самые короткие сроки после размещения заказа, все обговорили, доставили быстро, никаких проблем при транспортировке и доставке не было. В качестве пожелания - хотелось бы видеть более подробную и детальную информацию о товарах на сайте, все таки, товары довольно дорогие и специфические.
- Константин
- 15.10.2015
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