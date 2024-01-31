Cebu Pacific – филиппинская бюджетная авиакомпания, которая осуществляет внутренние и международные рейсы. Воздушный флот перевозчика составляют надежные самолеты французского и итальянского производства. На официальном сайте можно купить билет и пройти онлайн-регистрацию. На борту продаются холодные и горячие напитки, закуски. При желании вы можете выбрать комфортные места с дополнительным пространством для ног. Практичным путешественникам предлагаются комплексные туристические пакеты, которые включают в себя перелет, проживание и другие полезные услуги. Прямо сейчас у вас есть возможность организовать увлекательную поездку по минимальной цене! На этой странице собраны все действующие промокоды (promo codes) Cebu Pacific («Себу Пасифик») за январь 2024 года в Беларуси. Активируйте их до окончания акции и получите скидку на билет.

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