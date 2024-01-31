Canva – сервис для генерации профессиональных дизайнов. В библиотеке платформы есть миллионы готовых изображений, а также значки и фигуры. Для редактирования фотографий доступны разнообразные фильтры и сотни шрифтов. С «Канвой» вы сможете создавать плакаты, рекламные листовки, отчеты, презентации, обложки для постов и многое другое. Работать с шаблонами могут как новички, так и опытные пользователи. Программа интегрирована с популярными социальными сетями. Придумывать и редактировать макеты можно не только в веб-версии, но и на мобильном телефоне. Приложение бесплатно, но для использования полного спектра возможностей разработчик предлагает приобрести PRO-версию. Чтобы воспользоваться полезной услугой и сэкономить некоторую сумму, применяйте промокоды Canva («Канва») за январь 2024 года в Беларуси. Выбирайте подходящий вариант и получайте скидки без лишних усилий!

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