Компания Abbyy разрабатывает высокотехнологичные решения в сфере искусственного интеллекта, ввода и обработки данных. Представительства организации расположены во многих странах, в том числе в России, США и Германии. Продукты бренда помогают анализировать бизнес-процессы, оптимизировать работу служб, автоматизировать закупочную деятельность и решить другие актуальные задачи. Воспользуйтесь демо-версиями, чтобы испытать возможности программ! На официальном сайте вы найдете подробные характеристики товаров, уроки и рекомендации. Специалисты могут пройти обучение в корпоративном университете и сдать сертификационный экзамен. Промокоды и купоны Abbyy за январь 2024 года в Беларуси помогут оплатить заказ на выгодных условиях. Из нашего каталога вы узнаете обо всех действующих предложениях и акциях! Выбирайте оптимальные варианты и активируйте их, чтобы получить бонус или скидку!

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