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Купоны на скидку и коды Xiaomi в Казахстане

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Отзывы покупателей

Покупал здесь смартфон. Всё понравилось. Менеджеры быстро ответили, проконсультировали, а с помощью промокода получилось хорошо сэкономить. Рекомендую!

  • Олег
  • 05.12.2018

Фирма Xiaomi для меня уже несколько лет самая любимая. У меня уже есть и планшет от них, и телефон, и даже чайник)) Но телефон устарел, и я захотел что-то новенькое, и конечно же этого же бренда) Дождался Черной Пятницы – наконец бренд объявил распродажу смартфонов прошлого сезона и скидки на новые модели. Ввел промокод на сайте интернет-магазина и при покупке моего нового смартфона мне не только сделали скидку, но и в подарок оформили фитнес-браслет! Доволен, что так удачно закупился!

  • Николай
  • 30.11.2017

Стыдно сказать, но до Черной Пятницы у меня был простой кнопочный телефон. На хороший смартфон не хватало денег, а подделку брать не хотела. А тут купоны с невероятными скидками и промокодами! Подумала, что уж лучше выберу смартфон заранее, а потом просто приду за ним в магазин. Удивил ажиотаж в магазине – оказалось, что я не одна такая, и многие так же поступили, расхватали смартфоны. Кстати, вот пишу отзыв с нового телефона, быстро к нему привыкла, очень нравится. Классная акция, подняли мне настроение, спасибо!

  • Полина
  • 29.11.2017
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