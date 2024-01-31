Авиакомпания LOT Polish Airlines организует перелеты в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, Азии и США. Авиаперевозчик является членом международного Star Alliance и поддерживает программу накопления миль Miles&More. Помимо билетов, на сайте можно забронировать номер в отеле и арендовать автомобиль, использовав скидочный промокод. Авиапарк перевозчика представлен современными воздушными судами, трансатлантические рейсы совершает легендарный Dreamliner. Широкая маршрутная сетка и регулярные акции на популярные направления позволяют подобрать недорогой авиабилет в отпуск или командировку. Фирменное приложение для смартфонов на Android и iOS дает возможность управлять поездками на ходу. Желаете попробовать систему «умной» экономии с нашими coupon codes? Закажите перелет и не забудьте ввести один из секретных кодов LOT («ЛОТ») за январь 2024 года в Казахстане на странице оплаты. Ищите свежие акции на promokodus.com.

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