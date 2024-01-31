Официальный российский дистрибьютор бренда «Браун» предлагает достойный ассортимент оригинальной немецкой техники Braun и Oral-B. В каталоге интернет-магазина представлены функциональные кухонные помощники, паровые утюги и гладильные системы, фены, стайлеры, эпиляторы и бритвенные принадлежности для мужчин и женщин. Продукция, разработанная с учетом инновационных технологий, отличается надежностью и максимально эргономичным дизайном. Совершая покупку в фирменном магазине марки, вы можете рассчитывать на высокое качество каждого товара. Отличная новость для клиентов: компания часто проводит распродажи и акции. При заказе от определенной суммы доступна бесплатная экспресс-доставка по Москве своей курьерской службой, а также самовывоз из ПВЗ по всей России. Предусмотрены любые способы оплаты: наличными, картой при получении, онлайн-оплата, электронными деньгами, безнал для юр.лиц., а также рассрочка. Сэкономить на выбранных позициях вам также помогут регулярные акции и уникальные промокоды на скидку Braun («Браун») за январь 2024 года в Казахстане. Воспользоваться выгодным предложением можно при условии оформления заказа через сайт. Положите интересующие вас товары в «Корзину» и введите один из промокодов braun-russia.ru в соответствующее поле.

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