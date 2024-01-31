«Последняя Империя» – это онлайн-стратегия для смартфонов, которая быстро завоевала популярность во всем мире. Она вошла в топ-100 самых скачиваемых игр в Google Play: количество загрузок превысило 80 миллионов. Действие разворачивается на постапокалиптическом пространстве, где игрокам предстоит построить базы для борьбы с зомби. Приложение распространяется бесплатно, однако есть и платные опции, ускоряющие развитие персонажа. Коды купонов и промокоды позволят геймерам сэкономить на покупке мощного оружия, которое увеличит шансы на победу. Вступайте в глобальное сообщество и сражайтесь с мертвецами, устанавливайте свои законы и добивайтесь господства над другими альянсами. Коды (codes) Last Empire – War Z за январь 2024 года в Казахстане дают возможность добиться успеха без значительных денежных вложений.

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