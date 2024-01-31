Хочешь прокатиться на современном самокате? Скачай мобильное приложение Eleven и арендуй экологичный транспорт на нужный срок! Ты сможешь прогуляться с друзьями по городу, быстро добраться до офиса, посмотреть достопримечательности или показать родные места своим гостям! Для регистрации в системе понадобятся только данные счета. Перед началом аренды необходимо выбрать подходящее устройство на электронной карте и оформить бронь. Сканируй QR-код на руле и начинай движение! После использования электросамокат можно оставить в одной из разрешенных локаций. Все зоны возможной парковки отмечены в программе. Стоимость услуги зависит от количества минут, но у тебя есть потрясающий шанс сэкономить деньги при оплате! Для этого тебе пригодятся коды и промокоды Eleven («Элевен») за январь 2024 года в Казахстане, опубликованные на нашем сайте. Изучи список акций, подбери оптимальное предложение и воспользуйся им для активации скидок и бонусов!

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