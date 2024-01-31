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Отзывы покупателей
Иногда заказываю в этом магазине косметику, в последнее время стала замечать сбои в работе. Сама косметика по качеству нормальная, заказы всегда укомплектованы правильно, но в последнее время стала плохо работать доставка. В последний раз даже не пришел товар и пришлось оформлять заказ заново.
- nela
- 02.12.2015
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