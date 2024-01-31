Myths of Moonrise – интересная игра-симулятор строительства и управления городом с элементами головоломки. В цельный некогда мир пришла смута и вампиры, оборотни и маги вынуждены искать спасения у своего Владыки. Стань первоклассным правителем, восстанавливай дома и улучшай жизнь подданных. Уничтожай монстров с помощью выстроенной стратегии, нанимай героев, что будут сражаться за тебя и правду. Прокачивай их и получай непобедимую армию для борьбы со злом, проходи три-в-ряд для успешной победы над врагами. Создавай альянсы и вступай в кланы, расширяй территории и удерживай границы, устраивай битвы на арене, чтобы узнать, чьи персонажи сильнее. Охраняй вверенный тебе континент от лап Падших, очисти его и приведи свой народ к процветанию. Активируй промокоды и бонус-коды Myths of Moonrise за январь 2024 года в Казахстане и игра станет еще разнообразней и проще. Преобразись в истинного повелителя ночи!

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