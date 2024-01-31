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Промокоды Lime в Казахстане

Активные купоны и промокоды Lime январь 2024

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Отзывы покупателей

Воспользовалась акцией со скидками на коллекцию прошлого сезона: взяла себе джинсы, офисные брюки, рубашку, юбку-карандаш, и всё по 1000 рублей! В каком брендовом магазине вы найдёте такие цены?! Консультант помог мне найти нужный размер. Заказ привёз курьер и терпеливо ждал, пока я всё примерю. Теперь буду заглядывать в «Лайм» почаще!

  • Верочка Максакова
  • 18.02.2019
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