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Купоны и промокоды «Ого!» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Сколько закупаюсь (в основном компьютерная техника) – никаких проблем не встречал: только приятные впечатления от работы продавцов.

  • Леша
  • 30.09.2018

Лично мне очень удобно добираться до магазина, хотя это не главный их плюс. А главный – это просто огромный выбор всяких ништяков для дома. Из крупных покупок была материнка. Всем доволен.

  • Вадим
  • 23.09.2018

Узнал о таком интернет-магазине только недавно, когда на Черную Пятницу увидел промокод с очень интересными условиями. Там при покупке ноутбука в подарок идут курсы программирования. Для меня это приятный бонус, так как недавно я начал искать такие курсы. Надеюсь, они будут полезными, но в любом случае спасибо за такие приятные бонусы к покупке! Ноутбуком тоже доволен, отлично справляется со всеми задачами, не глючит. Буду еще ждать скидок в этом магазине.

  • Влад
  • 27.11.2017

Хороший магазин. Цены ниже чем везде на многие товары, и связь с менеджером оперативная. Не надо сто дней ждать звонка оператора и потом курьера. Заказала с утра товар, а вечером он был у меня! К качеству претензий не имею.

  • Алевтина
  • 08.12.2015
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