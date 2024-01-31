«Книжный Город» является самым крупным книжным магазином в Центральной Азии. Огромный ассортимент товаров, индивидуальный подход к каждому клиенту и профессионализм сотрудников оставят после себя лишь приятные эмоции. Важной частью представленного многообразия является детская художественная и развивающая литература. Есть тома на разных языках, научпоп, учебники и товары для творчества. Удивляет и радует наличие виниловых пластинок. Также в разделе подарочных изданий отыщутся уникальные тома, выпущенные ограниченными тиражами. А если не удалось выбрать, на помощь придут подарочные карты. Компания постоянно старается проводить приятные акции и розыгрыши. Небольшой бонус ― упаковка книг в магазине бесплатна. Действует доставка до дверей. Заказывай много книг без ущерба для бюджета. Используй промокоды «Книжный Город» за январь 2024 года в Казахстане и покупай товары по сниженной цене.

Подробнее Скрыть