В яркой и забавной мобильной игре «Зомби Цунами» вы встанете на сторону ходячих мертвецов. Атакуйте города, превращайте людей в себе подобных и собирайте целые зомби-армии. Присоединяйтесь к 200 миллионам геймеров из разных уголков планеты. Вас ждут 11 локаций, более 300 миссий, бонусы, драконы, пришельцы и достижения, которые можно разблокировать со скидкой по кодам. Удобный геймплей и полная оптимизация под Android – приятный бонус ко времени, проведенному за выполнением увлекательных квестов. Покупайте игровые монеты по промокодам, и вы не опустошите кошелек. На страницах «Промокодус» собраны все актуальные коды (codes) «Зомби Цунами» за январь 2024 года в Казахстане. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения: он может быть ограничен. Изучите список купонов, расположенных внизу данной страницы, и выберите наиболее подходящий.

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