Metro KZ – огромная оптовая сеть, специализирующаяся на поставке пищевых и иных продуктов в Казахстане. Рестораны и бары, кафе и иной общепит, а также гостиницы, супермаркеты и продуктовые ларьки – любой бизнес будет рад сотрудничать с проверенными партнерами с качественной продукцией. Для своих клиентов компания предоставляет самые классные условия: возможность покупки онлайн, быстрая бесплатная доставка до точки, круглосуточная горячая линия для решения всех вопросов, наличие сопутствующих товаров, таких как посуда, текстиль, средства для поддержания чистоты и другое. Для отелей предоставляется личный менеджер и готовые решения и подборки по направлениям. Используй удобное мобильное приложение для запроса поставок – все легко и в пару кликов. Используй наши промокоды и купоны «Метро» (Metro-KZ) за январь 2024 года в Казахстане для получения еще более выгодных предложений и радуй себя и своих покупателей. Бизнес вырастет и автоматизируется, освободив больше сил на другое.

Подробнее Скрыть