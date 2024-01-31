«АппБонус» – это сервис, с помощью которого можно зарабатывать реальные деньги за выполнение различных задач. Пользователи устанавливают игры и приложения, размещают отзывы, а заработанные рубли выводят на баланс мобильного телефона или через платежные системы WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги». Новые задания появляются в базе каждый день. Проект имеет преимущества: моментальный вывод денег, систему поощрения активных клиентов, бонусы за приглашение друзей по именному промокоду. Чтобы начать копить средства, нужно просто загрузить официальное приложение через AppStore или Google Play. С купонами «АппБонус» за январь 2024 года в Казахстане получать выгоду за несложные квесты стало еще проще и приятнее. Активируйте промокод при регистрации, чтобы открыть доступ к персональным предложениям и особым условиям использования сервиса. Заработок с помощью смартфона – это реальность. Попробуйте прямо сейчас!

Подробнее Скрыть