Компания российского разработчика «Доктор Веб» работает также в Казахстане и защищает пользователей от информационных вредителей. В последнее время, многие переходят на удаленную работу и авторизуются из дома, проблема вирусов становится еще более актуальной. Антивирус Dr. Web первым в мире предоставил пользователям бесплатный сервис онлайн проверки файлов на вирусы. Он имеет удобный интерфейс, доступный на казахском языке, а на возникшие вопросы всегда ответит круглосуточная поддержка. Все клиенты имеют возможность продлить лицензию в режиме онлайн и использовать не только на ПК, но и на телефон. Чтобы получить надежную защиту и не разориться, рекомендуем ввести промокоды на скидку и купоны «Доктор Веб» (Dr. Web KZ) за январь 2024 года в Казахстане, и активировать их при покупке продукта, что позволит ощутить существенную экономию. Поспеши, пока не истек срок действия предложений!

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