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Купоны на скидку «Фотосклад.ру» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Покупала в этом магазине камеру и объективы. Nikorr 24-70 f2.8 оказался с небольшим бэк-фокусом, поменяли без проблем. С курсом доллара, конечно, цены выросли почти вдвое, но магазин от этого хуже не стал. Всегда корректные консультанты и качественная техника. Советую.

  • Анна
  • 28.07.2016
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