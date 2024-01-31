Trawa – интернет-магазин здоровых продуктов питания. Изначально бренд ассоциировался с натуральным маслом, но вскоре каталог заметно расширился. Теперь, кроме основного товара, на сайте можно найти: чай, сухофрукты, орешки, печенье и десерты, протеины, безглютеновый хлеб, растительное молоко, бульоны и многое другое. Также есть ассортимент для дома и косметические средства. Все масла производятся после получения заказа, а не привозятся со склада, что обеспечивает стопроцентную свежесть. Для изготовления отбирается только лучшее сырье. Оно не соприкасается с посторонними веществами и материалами, чтобы не происходило окисления и потери важных омега-3 жирных кислот. Готовое масло разливается в темные стеклянные бутыли с упаковкой в крафтовую бумагу. Приобретай качественную продукцию для всей семьи с доставкой удобным способом, а промокоды и купоны «Трава» (Trawa) за январь 2024 года в Казахстане помогут сэкономить!

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