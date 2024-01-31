«Ёбидоёби» – служба быстрой доставки блюд японской кухни. Название фирмы переводится как «День недели – суббота». Сотрудники компании прикладывают все усилия, чтобы наполнить ваш день энергией и весельем! Квалифицированные повара порадуют вас сытными суши, поке, салатами, супами и другой и другой вкусной едой. Готовитесь к мероприятию? Закажите торт из роллов! Оригинальное и яркое изделие станет отличным украшением стола и заменит гостям привычный праздничный десерт. В каталоге также есть множество интересных идей для дружеских встреч и бизнес-ланчей. Оформить заявку можно на сайте, по телефону или с помощью приложения для вашего смартфона. Обратите внимание на специальные предложения! У нас размещены действующие купоны и промокоды «Ёбидоёби» (Yobidoyobi) за январь 2024 года в Казахстане. Выбирайте подходящую акцию и воспользуйтесь ей для получения скидки или бонуса!

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