EDPRO – это академия с программами дополнительного образования и переподготовки. Компания лицензирована и сертифицирована и выдает ученикам дипломы установленного образца по окончании. Направления включают в себя психологию, коучинг, нутрициологию и смежные профессии. Обучение проходит в основном онлайн, но есть оффлайн-стажировки, на которых можно присутствовать по желанию, что дает большую результативность и вовлеченность в процесс. Школа проводит бесплатные вебинары, приходи, слушай и выноси пользу. Оставь заполненную заявку и получи обратный звонок с профессиональной консультацией. При необходимости, можно оплатить продукты частями или по беспроцентной рассрочке. Проходи курсы даже при отсутствии высшего образования и пополняй свой багаж знаний. Забирай наши промокоды EdPro за январь 2024 года в Казахстане, активируй и получай выгодное предложение. Решайся и меня свою жизнь к лучшему!

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