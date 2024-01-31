Промокоды MoneyMan KZ
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Отзывы покупателей
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- Александр
- 13.09.2023
Довольно интересный сервис, можно взять маленькую сумму без проблем в чем явное преимущество перед банками. Попробовал взять ради интереса когда была нужна небольшая сумма денег которой не доставало.заявку приняли быстро, оперативно, проконсультировали подробно.процент, конечно ничего такой,но если срочно надо удобно
- Талгат
- 19.08.2015
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