«Легенда» – оригинальная браузерная многопользовательская RPG, действие которой разворачивается в магической вселенной Фэо. Вам предстоит участвовать в битве драконов и в составе армии сражаться против представителей иной расы, чтобы отразить натиск демонов и тварей хаоса. Боевая система сочетает простой геймплей с множеством опций, которые зависят от класса персонажа и уровня его экипировки. Выступайте в боях различных типов, осваивайте профессии, приобретайте поместья и выполняйте задания. Все ваши действия влияют на рейтинг и репутацию героя. Прокачать его и приобрести крутое оружие можно со скидками по промокодам. Основывайте могущественные кланы и побеждайте в эпических сражениях. Активируйте купоны Legenda за январь 2024 года в Казахстане, чтобы получить особые преимущества без доната. Ознакомьтесь со всеми спецпредложениями сервиса «Промокодус», размещенными внизу данной страницы.

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