Промокоды CCCStore в Казахстане
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Отзывы покупателей
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- Зульфия
- 12.10.2019
Мой брат фанатеет от кубиков Рубика, даже на соревнования ездит, поэтому покупаю ему подарок в этом магазине уже не впервые. Цены, конечно, высоковаты за кусочек пластика, но здесь частенько можно попасть на акцию или распродажу. Рекомендую!
- Эля
- 14.02.2019
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