В моем городе,к сожалению, нет фирменного магазина, но я часто посещаю его, когда бываю в соседнем. Рада, что есть возможность заказывать одежду в интернет-магазине, потому что не всегда ест время,чтобы выбраться. Эта марка мне нравится своим ассортиментом - он всегда большой, коллекции пополняются очень часто, модели модные и интересные. Дизайнеры зары всегда следуют последним тенденциям моды, так что одежда не выглядит так,будто она еще при пошиве была уже немодной, а уж когда до полки добралась - и подавно. Из минусов - цены,конечно, довольно высокие, а качество материала, наоборот, часто не очень

Леся

Леся 17.12.2015