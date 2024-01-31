CreditPlus предлагает жителям Казахстана оформить кредит, не выходя из дома. Для получения запрашиваемой суммы вам не нужно посещать офис или предъявлять множество документов. От вас потребуется только удостоверение личности, номер телефона и реквизиты банковской карты. Услуга предоставляется гражданам республики в возрасте от 18 до 65 лет. Определите размер и срок займа, подайте заявку и подпишите контракт электронным способом. Решение по обращению будет принято в течение 7-10 минут. После подтверждения деньги будут моментально переведены на ваш счет. Возможно продление периода действия договора. Специальные предложения от микрофинансовой организации помогут вам заключить соглашение на выгодных условиях. В нашем каталоге вы найдете действующие промокоды «Кредит Плюс» за январь 2024 года в Казахстане. Применяйте их при отправке заявления и пользуйтесь заемными средствами по низкой ставке! CreditPlus действует на основании лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0010.M, выданной 05.03.2021 года в Казахстане Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков.

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