Коды на скидку Playstation Store за январь 2024 в Казахстане

Отзывы покупателей

Пару месяцев назад я купила себе консоль, и ужаснулась от цен на игры. Они стоят очень дорого, столько платить за них я совсем не готова, пришлось играть только в бесплатные игры. Позже я нашла сайт, на котором узнаю обо всех акциях. Благодаря нему смогла купить пару игр со скидкой в 80%. Всем рекомендую. eyrubilu9c

eyrubilu9c 09.07.2018

Официальный маркет от Sony, тоже покупаю подписку ради выгодных предложений ну и конечно халявных игр. Удобно купил игру скачал и нет мучений с дисками, которые занимает место на полках и да и портятся со временем, особенно когда находятся любители покрутить в боксе диск. Сервис классный!! Иван

Иван 24.07.2017