Хотите восстановить утраченные связи со своими родственниками? Постройте семейное дерево на платформе MyHeritage! С помощью сервиса вы найдете своих предков, изучите архивы и исследуете историю предыдущих поколений. Социальная сеть позволяет делиться записями с другими пользователями и даже организовывать праздники для близких людей. Вы сможете дополнить генеалогическое древо изображениями, видео и подробной биографией каждого человека. На сайте доступна функция улучшения качества фотографий. Сообщите основные данные о своих родителях, бабушках и дедушках, и система поможет вам обнаружить упоминания о них среди шести миллиардов исторических заметок! Пользуйтесь полным спектром возможностей программы и не переплачивайте за подписку крупные суммы! У нас размещены подарочные коды на скидку MyHeritage за январь 2024 года в Казахстане. Применяйте их при оплате и экономьте деньги без лишних хлопот!

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