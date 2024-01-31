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Купоны на скидку «Якитория» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Часто заказываем в Якитории наши любимые сеты с доставкой. Иногда ведь так не хочется готовить, а доставка занимает всего час. Еще и скидка хорошая, если на сайте Биглион покупать. Так что вообще выгодно получается.

  • Инна
  • 03.07.2018

Хотелось нам поесть вкусно, а ресторан Якитория далеко, поэтому заказывала доставку на дом. Я покупала купон на Биглионе, так мне весь заказ обошелся в два раза дешевле! Очень порадовала скорость доставки и скидки. Блюда очень вкусные, смогли нас порадовать, теперь будем почаще заказывать.

  • Екатерина
  • 15.05.2018
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