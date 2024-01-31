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Коды Best Fiends в Казахстане

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Отзывы покупателей

Игра очень захватывает. Недавно дошла до 231 уровня, но сломался планшет, установила игру на новый планшет и теперь играю с самого начала. Не могу без этой игрушки!

  • Наталья
  • 13.04.2017

Игра конечно отличная, но после 45 уровня пройти её становится нереальным, на 1 уровень прохожу по 50-100 раз. Не доначу в игры из принципа. А в целом, советую! 4,5 из 5

  • Максим
  • 06.03.2017
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