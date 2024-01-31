Акции и промокоды «ЦСКА» в Казахстане
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Отзывы покупателей
ЦСКА – мы в тебя верим, и поддерживаем фирменными футболками и шарфами. В сердце клуб всегда один – ЦСКА непобедим!
- Иван
- 30.09.2018
Искал на сына экипировку, но в магазинах его размеров не было. Пришлось все же обратиться в фирменный. Теперь понимаю, почему стоит брать оригинальные вещи. Моя футболка уже испортилась, а у сына как новая.
- Артем
- 23.09.2018
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