Акции и купоны на скидку Allsoft в Казахстане
Активные купоны и промокоды Allsoft февраль 2025 в Казахстане
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Отзывы покупателей
Сотрудничаем с компанией примерно пару лет. Предоставляют неплохие скидки, и помогают с отладкой софта под наше железо.
- ВадимАдмин
- 30.09.2018
Пока никаких проблем с ними не было. Нужно внимательно читать информацию по софту: для какой ОС предназначен, какого года. В случае возникновения проблемы техподдержка быстро разруливает ситуацию.
- Никита
- 23.09.2018
Allsoft мне нравится, очень быстрый и качественный сервис, есть акции и консультанты всегда профессионально и оперативно помогают сориентироваться в товаре, проблем не было никогда, единственное. если покупаешь товар в электронном виде, приходится ждать несколько дней, не знаю, почему так долго. А так очень хороший и удобный магазин, часто пользуюсь им.
- Кравчук Виталий
- 09.07.2015
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