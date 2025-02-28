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Акции и купоны на скидку Allsoft в Казахстане

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Отзывы покупателей

Сотрудничаем с компанией примерно пару лет. Предоставляют неплохие скидки, и помогают с отладкой софта под наше железо.

  • ВадимАдмин
  • 30.09.2018

Пока никаких проблем с ними не было. Нужно внимательно читать информацию по софту: для какой ОС предназначен, какого года. В случае возникновения проблемы техподдержка быстро разруливает ситуацию.

  • Никита
  • 23.09.2018

Allsoft мне нравится, очень быстрый и качественный сервис, есть акции и консультанты всегда профессионально и оперативно помогают сориентироваться в товаре, проблем не было никогда, единственное. если покупаешь товар в электронном виде, приходится ждать несколько дней, не знаю, почему так долго. А так очень хороший и удобный магазин, часто пользуюсь им.

  • Кравчук Виталий
  • 09.07.2015
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