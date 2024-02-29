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Купоны и промокоды Lookfantastic в Казахстане

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Отзывы покупателей

Заказывала коробочки в этом интернет-магазине, привлекли отзывы знакомой о ней. Заказывать на сайте довольно просто, оплатить тоже, обработали мой заказ быстро, в тот же день. Пересылку делают по почте, и кстати.дошел мой бокс довольно быстро - дней за 8. Внутрь кладут несколько довольно увесистых миниатюр косметики, но бывает, приходят всякие мелочи типа расчесок, вообще содержимое зависит от подборки,некоторые более полезны оказываются, некоторые нет, но все равно,интересно было:). Марки косметики интересные, в России многих нет:)

  • Foxy
  • 10.07.2015
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